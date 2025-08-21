Habertürk
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kuraları çekildi - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kuraları çekildi

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kuraları TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 1. eleme turu maçları, 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 17:20 Güncelleme: 21.08.2025 - 17:20
        Türkiye Kupası'nda 1. tur kurası çekildi
        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

        Bu turda müsabakalar 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak

        MECNUN OTYAKMAZ: "AMACIMIZ SEYİR ZEVKİ YÜKSEK MAÇLARIN OYNANMASI"

        Kura çekimi öncesi konuşma yapan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kupanın en köklü organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, 5 ligden 155 takımın katılacağını kaydetti. Kupa statüsüyle ilgili bilgi de veren Otyakmaz, "Amacımız daha zevkli, heyecanlı ve seyir zevki yüksek maçların oynanması. Bu amaçla kupanın formatında bazı değişikliklere gittik. Geçen yıla göre grup elemeleri sayısını 5'ten 4'e indirdik. Grup aşamasında ise takımlarımız 3 yerine 4 maç oynayacak" dedi.

        "AVRUPA'YA KISA YOLDAN BİLET NİTELİĞİ TAŞIMASI ÖZEL KILIYOR"

        Alt lig takımlarının üst lig ekiplerini geçmişte yenerek kupada birçok sürprize imza attığını belirten Mecnun Otyakmaz, "Bu sürprizler, Türkiye Kupası'nın heyecanını ve marka değerini büyütüyor. Bu yıl da aynı ruhta ve ilgiyle izlenen maçların oynanmasını temenni ediyoruz. Süper Lig'de şimdiye kadar 6 takım şampiyonluk ipini göğüslerken, Ziraat Türkiye Kupası'nı 16 farklı takımın kazanması kupadaki beklentileri daha da yukarılara taşıyor. Kupayı özel kılan bir başka unsur da Avrupa'ya kısa yoldan bilet niteliği taşımasıdır" ifadelerini kullandı.

        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde oldu:

        Güzide Gebze Spor - Bulvarspor

        İnkılap Futbol Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

        Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri

        Kırklarelispor - Galata Spor

        Bartınspor - Anadolu Üniversitesi

        Çankırı Futbol Spor - Ankara Demirspor

        Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor

        MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor

        Polatlı 1926 Spor - Çankaya Spor

        Etimesgut Spor - Kdz. Ereğli Belediye Spor

        Sinopspor - Orduspor 1967

        Erbaaspor - Tokat Belediye Spor Kulübü

        Yozgat Belediyesi Bozok Spor - Fatsa Belediyespor

        1461 Trabzon FK v Serhat Ardahan Spor

        1926 Bulancakspor - Artvin Hopaspor

        Çayeli Spor - Şiran Yıldız Spor

        Bayburt Özel İdare Spor - Giresunspor

        Kars 36 Spor - 24 Erzincanspor

        Diyarbakır Spor - Bitlis 1916 Futbol

        Kurtalan Spor - Şanlıurfaspor

        Karaköprü Belediye Spor - Hakkari Zap

        12 Bingöl Spor - Mardin 1969 Spor

        Muş Spor - Şırnak Petrol Spor

        Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Bld. Spor

        Kahta 02 Spor - İskenderunspor

        Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü - Yeni Malatyaspor

        Dersim Spor - Adanaspor

        Kahramanmaraş Spor - Osmaniyespor Futbol Kulübü

        Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol - Niğde Belediyespor

        Erciyes 38 Futbol Kulübü - Türk Metal 1963 Spor

        Karaman Futbol Kulübü - Suvermez Kapadokya Spor

        Isparta 32 Spor - Kırşehir Futbol Spor

        Denizli İdmanyurdu Güreller Spor - Nazillispor

        Fethiyespor - Söke 1970 Spor

        Alanya 1221 Futbol - Muğlaspor

        Bucak Belediye Oğuzhanspor - Kepez Spor

        Bursaspor - Söğütspor

        Bucaspor 1928 - İzmir Çorhulu Futbol Kulübü

        Aliağa Futbol - İnegöl Kafkas Spor

        Edirnespor - Somaspor

        Yalova FK 77 - Bursa Nilüfer

        Bursa Yıldırım Spor - Altay

        Kestel Çilek Spor - Uşak Spor

        Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Afyonspor

        İnegölspor - Ezinespor

