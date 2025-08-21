Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kuraları TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 1. eleme turu maçları, 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
Bu turda müsabakalar 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak
MECNUN OTYAKMAZ: "AMACIMIZ SEYİR ZEVKİ YÜKSEK MAÇLARIN OYNANMASI"
Kura çekimi öncesi konuşma yapan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kupanın en köklü organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, 5 ligden 155 takımın katılacağını kaydetti. Kupa statüsüyle ilgili bilgi de veren Otyakmaz, "Amacımız daha zevkli, heyecanlı ve seyir zevki yüksek maçların oynanması. Bu amaçla kupanın formatında bazı değişikliklere gittik. Geçen yıla göre grup elemeleri sayısını 5'ten 4'e indirdik. Grup aşamasında ise takımlarımız 3 yerine 4 maç oynayacak" dedi.
"AVRUPA'YA KISA YOLDAN BİLET NİTELİĞİ TAŞIMASI ÖZEL KILIYOR"
Alt lig takımlarının üst lig ekiplerini geçmişte yenerek kupada birçok sürprize imza attığını belirten Mecnun Otyakmaz, "Bu sürprizler, Türkiye Kupası'nın heyecanını ve marka değerini büyütüyor. Bu yıl da aynı ruhta ve ilgiyle izlenen maçların oynanmasını temenni ediyoruz. Süper Lig'de şimdiye kadar 6 takım şampiyonluk ipini göğüslerken, Ziraat Türkiye Kupası'nı 16 farklı takımın kazanması kupadaki beklentileri daha da yukarılara taşıyor. Kupayı özel kılan bir başka unsur da Avrupa'ya kısa yoldan bilet niteliği taşımasıdır" ifadelerini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde oldu:
Güzide Gebze Spor - Bulvarspor
İnkılap Futbol Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri
Kırklarelispor - Galata Spor
Bartınspor - Anadolu Üniversitesi
Çankırı Futbol Spor - Ankara Demirspor
Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor
MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor
Polatlı 1926 Spor - Çankaya Spor
Etimesgut Spor - Kdz. Ereğli Belediye Spor
Sinopspor - Orduspor 1967
Erbaaspor - Tokat Belediye Spor Kulübü
Yozgat Belediyesi Bozok Spor - Fatsa Belediyespor
1461 Trabzon FK v Serhat Ardahan Spor
1926 Bulancakspor - Artvin Hopaspor
Çayeli Spor - Şiran Yıldız Spor
Bayburt Özel İdare Spor - Giresunspor
Kars 36 Spor - 24 Erzincanspor
Diyarbakır Spor - Bitlis 1916 Futbol
Kurtalan Spor - Şanlıurfaspor
Karaköprü Belediye Spor - Hakkari Zap
12 Bingöl Spor - Mardin 1969 Spor
Muş Spor - Şırnak Petrol Spor
Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Bld. Spor
Kahta 02 Spor - İskenderunspor
Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü - Yeni Malatyaspor
Dersim Spor - Adanaspor
Kahramanmaraş Spor - Osmaniyespor Futbol Kulübü
Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol - Niğde Belediyespor
Erciyes 38 Futbol Kulübü - Türk Metal 1963 Spor
Karaman Futbol Kulübü - Suvermez Kapadokya Spor
Isparta 32 Spor - Kırşehir Futbol Spor
Denizli İdmanyurdu Güreller Spor - Nazillispor
Fethiyespor - Söke 1970 Spor
Alanya 1221 Futbol - Muğlaspor
Bucak Belediye Oğuzhanspor - Kepez Spor
Bursaspor - Söğütspor
Bucaspor 1928 - İzmir Çorhulu Futbol Kulübü
Aliağa Futbol - İnegöl Kafkas Spor
Edirnespor - Somaspor
Yalova FK 77 - Bursa Nilüfer
Bursa Yıldırım Spor - Altay
Kestel Çilek Spor - Uşak Spor
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Afyonspor
İnegölspor - Ezinespor