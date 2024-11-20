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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart: 3 - VaLePa: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart: 3 - VaLePa: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında konuk ettiği Finlandiya'nın VaLePa takımını 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 21:27 Güncelleme: 20.11.2024 - 21:27
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        Ziraat Bankkart, 8'li final turunda!
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        CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, evinde ağırladığı Finlandiya temsilcisi VaLePa'yı 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.

        Ziraat Bankkart, ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Ziraat Bankkart, bir üst turda Fino Kaposvar-Galatasaray HDI eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), David Cormie (İskoçya)

        Ziraat Bankkart: Anderson, Bedirhan Bülbül, Stern, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Hilmi Şahin (Berkay Bayraktar, Zonca, Faik Samed Güneş)

        VaLePa: Groffier, Kaunisto, Sivula, Muukkonen, Berg, Garcia (Pennanen, Maijala, Leinonen)

        Setler: 25-20, 25-21, 25-17

        Süre: 69 dakika (25, 24, 20)

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