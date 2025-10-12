Zinedine Zidane'den Kenan Yıldız sözleri

Fransız efsane futbolcu ve teknik adam Zinedine Zidane, eski takımı Juventus ile ilgili konuştu.

Fransız efsane, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili, "Juventus'ta Kenan Yıldız'ı beğeniyorum. İyi bir oyuncu, gol atıyor ve kaliteli. Hala gelişmesi ve kendisini daha fazla kanıtlaması gerekiyor." diye konuştu.

REKLAM advertisement1

Juventus forması altında bu sezon 8 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.