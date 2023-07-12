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        Zeytinyağlı taze fasulye tarifi: Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kılçıkları tek tek ayıklanmasıyla bilinen taze fasulye, zeytinyağlı tariflerin en makbulü olarak bilinir. İyi bir vitamin deposu olan zeytinyağlı taze fasulye, yerine göre jülyen, yerine göre normal doğranır. Uç kısımları alındıktan sonra ortadan ikiye bölünen bu lezzetli sebze, birçoğumuzun sofrasında sulu domates ve salçayla yerini alır. Siz de bu lezzetli yemeği tam ayarında pişirmek ve zeytinyağlı taze fasulye tarifi öğrenmek için yazının devamını okuyun…

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 02:00
        Zeytinyağlı taze fasulye tarifi
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        Naneli cacık, salçalı makarna, sebzeli pilav gibi farklı yemeklerle uyum sağlayan bu yemek, zeytinyağlı olduğunda enfes bir sunum yapıyor. Anne yemeklerinin en başında yer alan bu lezzet, düdüklüde pişiyor olmasıyla da beğeni topluyor. İster düdüklüde pişirme süresini kısaltın ister tencerede pişirin her türlü ortamda aradığınız lezzeti yakalayabilirsiniz. İşte zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

        Kaç kişilik: 4 kişilik

        Hazırlama süresi: 20 dakika

        Pişirme süresi: 25 dakika

        Kalori: 1 porsiyon 204 kcal

        ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE MALZEMELERİ

        Zeytinyağlı taze fasulye malzemeleri herkesin evinde olan klasik malzemelerden oluşur. Bunlar;

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        • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 600 gram taze fasulye
        • 1 tatlı kaşığı toz şeker
        • 2 çay kaşığı tuz
        • 1 su bardağı sıcak su
        • 3 adet orta boy domates (sulu ve etli)
        • 2 diş sarımsak
        • 1 adet büyük kuru soğan

        ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE NASIL YAPILIR?

        Püf Noktası: Zeytinyağlı taze fasulye yapımı öncesinde tarifin püf noktasından bahsetmekte fayda var. Taze fasulye cinsine uygun olarak pişirme süresine karar verebilirsiniz. Bol miktarda sulu ve etli domates kullanıyorsanız su eklemeden de fasulye pişirmeyi düşünebilirsiniz. İşte zeytinyağlı taze fasulye tarifi;

        • İlk olarak kuru soğanları küp küp doğrayın. Sarımsakları ise ince dilimler hâlinde kesin. Ardından domatesleri de rendeleyin ve ayıkladığınız fasulyeleri bir köşeye koyun.
        • Zeytinyağını tencerede kızdırmaya başlayın.
        • Büyük boy olarak seçtiğiniz kuru soğanı ve doğradığınız sarımsakları yağ üzerine ekleyerek hafif renk alana dek kavurmaya başlayın.
        • Doğrayıp köşeye kaldırdığınız taze fasulyeyi ekleyin ve kavurmaya devam edin.
        • Toz şeker, tuz, rendelenmiş domates ve sıcak suyu ekleyin ve karıştırma işlemini sürdürün.
        • Tencerenin kapağını kapatın ve ocağı kısık ateşe aldıktan sonra fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
        • Ilık servis edebileceğiniz gibi arzuya bağlı olarak soğuk da servis edebilirsiniz.

        Afiyet Olsun.

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