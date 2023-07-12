Zeytinyağlı taze fasulye tarifi: Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kılçıkları tek tek ayıklanmasıyla bilinen taze fasulye, zeytinyağlı tariflerin en makbulü olarak bilinir. İyi bir vitamin deposu olan zeytinyağlı taze fasulye, yerine göre jülyen, yerine göre normal doğranır. Uç kısımları alındıktan sonra ortadan ikiye bölünen bu lezzetli sebze, birçoğumuzun sofrasında sulu domates ve salçayla yerini alır. Siz de bu lezzetli yemeği tam ayarında pişirmek ve zeytinyağlı taze fasulye tarifi öğrenmek için yazının devamını okuyun…
Naneli cacık, salçalı makarna, sebzeli pilav gibi farklı yemeklerle uyum sağlayan bu yemek, zeytinyağlı olduğunda enfes bir sunum yapıyor. Anne yemeklerinin en başında yer alan bu lezzet, düdüklüde pişiyor olmasıyla da beğeni topluyor. İster düdüklüde pişirme süresini kısaltın ister tencerede pişirin her türlü ortamda aradığınız lezzeti yakalayabilirsiniz. İşte zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır sorusunun yanıtı…
Kaç kişilik: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 25 dakika
Kalori: 1 porsiyon 204 kcal
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE MALZEMELERİ
Zeytinyağlı taze fasulye malzemeleri herkesin evinde olan klasik malzemelerden oluşur. Bunlar;
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE NASIL YAPILIR?
Püf Noktası: Zeytinyağlı taze fasulye yapımı öncesinde tarifin püf noktasından bahsetmekte fayda var. Taze fasulye cinsine uygun olarak pişirme süresine karar verebilirsiniz. Bol miktarda sulu ve etli domates kullanıyorsanız su eklemeden de fasulye pişirmeyi düşünebilirsiniz. İşte zeytinyağlı taze fasulye tarifi;
Afiyet Olsun.