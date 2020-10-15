Ana öğünlerde sıcak yemeğin yanında olmazsa olmazı, zeytinyağlı çeşitlerinden zeytinyağlı pırasa tarifini vereceğim sizlere.

Zeytinyağlı Pırasa İçin Gereken Malzemeler:

Zeytinyağlı Pırasa Yapılışı:

Afiyet olsun...

Püf Noktası: