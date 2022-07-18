Zeytin Ağacı dizisinin konusu Nedir? Netflix ile Zeytin Ağacı oyuncuları kimler ve ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Netflix'te yayınlanacak olan Zeytin Ağacı dizisinin fragmanın yayınlanmasının ardından izleyicilerin ilgisini çekmeyi başararak, büyük merak uyandırdı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme alıyor. Peki izleyiciler tarafından merakla beklenen Zeytin Ağacı dizisinin konusu Nedir? Netflix ile Zeytin Ağacı oyuncuları kimler ve ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ZEYTİN AĞACI DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla..

Sevgi'ye kanser teşhisi konulduktan sonra bu üç kadın arasındaki güçlü bağ en büyük sınavını verir. Ada, Sevgi'nin dediği gibi hastaneye yatmak yerine başka bir ümidin peşinden gitmeyi tercih eder. Sevgi, Leyla'dan bir adamı bulmak için onu Ayvalık'a götürmesini ister. Bu kararından Sevgi'yi vazgeçiremeyince hep beraber yola çıkarlar.

Bu yolculukla birlikte üç dostun hayatı da değişecektir. Sevgi'nin arayışı, Ada'nın ve Leyla'nın hayatında da değişikliğe neden olacaktır.

ZEYTİN AĞACI DİZİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tuba Büyüküstün

Seda Bakan

Boncuk Yılmaz

Murat Boz

Füsun Demirel

Fırat Tanış

Rıza Kocaoğlu

Serkan Altunorak

ZEYTİN AĞACI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak