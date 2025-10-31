Habertürk
        Zeynep Sönmez, Chennai Açık'a 2. turda veda etti - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, Chennai Açık'a 2. turda veda etti

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Chennai Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Taylandlı Lanlana Tararudee'ye 2-1 yenilerek elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:39 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:39
        Zeynep Sönmez, 2. turda veda etti
        Chennai Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, Taylandlı rakibi Lanlana Tararudee'ye 2-1 yenilerek elendi.

        Dünya sıralamasının 73. basamağındaki Zeynep, Hindistan'ın Chennai kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada, klasmanın 171 numarası Tararudee ile karşılaştı.

        23 yaşındaki Zeynep, sert zeminde oynanan maçı 2 saat 20 dakika sonunda 6-2, 3-6 ve 3-6'lık setlerle kaybederek organizasyona veda etti.

        Habertürk Anasayfa