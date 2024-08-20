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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde Macar raket Dalma Galfi'yi yenerek ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:26 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:28
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        Zeynep Sönmez ABD Açık'ta turladı!
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        ABD Açık elemelerinde mücadele eden Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Macar raket Dalma Galfi'yi mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

        Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre New York Queens'te bulunan USTA Billie Jean King National Tennis Center'de düzenlenen organizasyonda milli tenisçi, ilk tur eleme maçında 22 numaralı seribaşı Dalma Galfi ile karşılaştı.

        Karşılaşmada Dalma Galfi'yi 6-3 ve 6-4 yenen Zeynep Sönmez, elemelerin ikinci turuna yükseldi.

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