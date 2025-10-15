Zeynep Sönmez, 2. turda elendi
Milli kadın tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Ajla Tomljanovic'e yenilerek turnuvaya veda etti.
Giriş: 15.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 15.10.2025 - 14:27
Zeynep Sönmez, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvada 2. turda karşılaştığı Avustralyalı Ajla Tomljanovic'e 7-6, 6-3'lık setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvayı tamamladı.
