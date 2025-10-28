Habertürk
        Zeynep Sever'den Volkan Demirel'e: İyi ki doğdun taze söğüt dalım

        Zeynep Sever'den Volkan Demirel'e: İyi ki doğdun taze söğüt dalım

        Zeynep Sever, eşi Volkan Demirel'in 44'üncü doğum gününü; "İyi ki doğdun taze söğüt dalım" notuyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 00:02 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:02
        "İyi ki doğdun taze söğüt dalım"
        2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel ile eski milli kaleci Volkan Demirel, 21 Eylül 2010’da hayatlarını birleştirmişti.

        Üç çocukları; Yeda, Yade ve Yasmin ile mutlu bir evlilik sürdüren çift, sosyal medyada da yaptıkları paylaşımlarıyla ilgi görüyor.

        Zeynep Sever, 44 yaşına giren eşi Volkan Demirel’in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

        Demirel’le birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşan Sever, gönderisine; "İyi ki doğdun taze söğüt dalım, seni çok seviyoruz." notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Zeynep Sever Demirel
        #Volkan Demirel

