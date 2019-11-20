Zeynep Alkan kimdir? sorusu, genç yıldız hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep Alkan, hem güzelliği hem de Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Genç yetenek son olarak Kırk Yalan filminin oyuncu kadrosuna dahil olarak gündeme geldi. Zeynep Alkan'ın hayatından ayrıntılar haberimizde...

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün kızı olarak 26 Mayıs 1998'de dünyaya geldi. Şu an 21 yaşında olan Zeynep alkan, çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda çeşitli roller üstlenmiştir. Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan ile daha önce 3 dizi ve 1 sinema filminde birlikte çalışmıştır. Zeynep Alkan yine Hamdi Alkan'ın senaristliğini yaptığı Kırk Yalan filmi ile 20 Aralık'ta izleyici ile buluşacak.