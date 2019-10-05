05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, Şarkıcı Zerrin Özer (61),mide ve pankreas ağrısı nedeniyle hastanelik oldu, "Bu ağrılara dayanmak çok zor" açıklamasını yaptı.
ZERRİN ÖZER'E NE OLDU?
Instagram hesabında hastane odasında çekilen fotoğrafını paylaşan Zerrin Özer, "Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil. Bir haftadır yaşadığım çok hem de çok acılarım, ağrılarım mide pankreas birbirine girdi. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz.inşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım .Sizler benim her şeyimsiniz. Var olun daima" mesajını yazdı.
ZERRİN ÖZER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer ilk, orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri de olan Ankara'da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarına damga vurmuş, müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyümüştür. 1969 yılındaki ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye vermiş, Özer'i çok beğenen İsmet İnönü, "Aferin küçük kız, sende büyük iş var" dedi.
Zerrin Özer 1991 yılında müzisyen Alper Önal'la evlenmiş kısa süren evliliği 1992 yılında bitmiştir. 2006 yılında ise Levent Süren ile evlenmiştir. 2006 yılında otobiyografisini kaleme aldığı Bir Sarışın Küçük Kız kitabı yayımlanmıştır.
Bacağında bir ameliyatı sırasında neşter parçası bırakılan Özer, ardından yanlış bir ameliyat geçirmiş, neşteri çıkarmak için omuriliğe zarar verilmişti. 1,5 yıl tekerlekli sandalye kullandıktan sonra tedaviyle yeniden ayağa kalktı.
16 Haziran 2019 tarihinde, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akınca ile evlendi.[4] Bir gün evli kalan Zerrin Özer eşi Murat Akıncı hakkında ortaya atılan dolandırıcılık ve Adnan Oktar bağlantısı iddiaları üzerine boşanma kararı aldı.
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