Zerrin Özer, beyin damarlarında daralma olduğunu açıkladı

Zerrin Özer, 'Yılın Şarkısı' ödülünü aldığı magazinci.com'un ödül töreninde üzücü bir haber verdi.

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Zerrin Özer, beynindeki iki damarda daralma olduğunu belirterek; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" ifadelerini kullandı.