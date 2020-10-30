Zencefil özellikle Çin ve Hindistan’da kullanılan bir baharattır. Bu baharatın ısıtıcı özelliği nedeniyle gözenekleri açarak, cildi temizlemektir. Zencefil ile uygulanan doğal maskeler cildi gençleştirerek canlanmasını sağlamaktadır. Ciltte meydana gelen kaşıntı, egzaman gibi cilt problemleri bu baharat ile tedavi edilebilmektedir.

Zencefilli Botoks Maskesi Tarifi

1 çay kaşığı zencefil yaprağı kremi, zencefil kremi ve toz zencefil ile 2 damla lavanta yağı, 1 çay kaşığı kaymak, 1 tatlı kaşığı buğday nişastasını karıştırın. Göz altları da dahil cildinize uygulayın. Yaklaşık 15 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Maskenin içerisinde bulunan omega yağı ile cildin tahriş olarak kızarması engellenmektedir. Tüm cilt tipleri uygulayabilmektedir. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.