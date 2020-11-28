Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım Cumartesi günü hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 28 Kasım hava durumu raporu...

HAVA DURUMU - 28 KASIM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise nemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C , 14°C

Az bulutlu

İZMİR °C , 18°C

Az bulutlu

ANKARA °C , 11°C

Az bulutlu