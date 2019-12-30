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'Zemheri'de, Caner Cindoruk ile Hazal Filiz Küçükköse iki kardeşi canlandırıyor

Ay Yapım imzalı Show TV'nin yeni iddialı dizisi 'Zemheri' 2020'nin ilk haftalarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin başrol oyuncuları olan Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse birbirine çok düşkün olan iki kardeşi canlandıracak

30.12.2019 - 16:00 | Güncelleme:
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HABERTURK.COM

Daha önce yer aldıkları çeşitli projelerle dikkat çeken Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse, bu sefer Ay Yapım imzalı Show TV’nin iddialı yeni dizisi ‘Zemheri’de iki kardeşi canlandıracak.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı ve yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu dizi, 2020’nin ilk haftalarında Show TV’de başlayacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Zemheri’nin karakterleri oldukça ses getirecek.

ZEMHERİ'NİN KONUSU NE?

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Zemheri’de Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse birbirine çok düşkün olan ağabey ile kardeşi canlandıracak.

Aşk ve adalet kavramlarının güçlü şekilde hissedileceği dizide Caner Cindoruk’un hayat verdiği Ertan karakteri kardeşi Berrak’ın mutlu olması için gözü kapalı her yolu denerken, Hazal Filiz Küçükköse’nin canlandırdığı Berrak da istediğini elde etmek için her şeyi yapacak.

İki kardeşin dengeleri değiştireceği ‘Zemheri’, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ile çok yakında Show TV’de!

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