29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.
Zemheri bu akşam heyecan dolu 3. bölümüyle ekrana gelecek. Firuze babasının hapse girmesinde Ayaz’ın da parmağı olduğunu anladığı an büyük bir yıkım yaşar. İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze’nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir.
Firuze’nin babasını kurtarmak için Demirkan Holding’e dönmekten başka çaresi kalmamıştır. Bunun için Ertan’ı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır.
Evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak aileleri yakınlaştırmak için evde bir yemek organize eder. Bu organizasyondan haberi olmayan Ayaz için yemek her anlamda büyük bir sürpriz olacaktır. Faruk’un paraları kaptırdığını öğrenen Aliye büyük bir yıkım yaşar. Parasızlığın ve çaresizliğin üstüne bir de sokakta kalma tehlikesiyle yüz yüze gelen Aliye bütün acısını tek umudu saydığı oğlundan çıkarır. Faruk annesinin gözünde hayal kırıklığı olmaya dayanamaz ve ev sahibi Yasin’den beklenmedik bir teklif alır. Kaderin iki masum âşıkla işi henüz bitmemiştir.
Ayaz’ın Firuze’nin yüzüne bakacak gücü, Firuze’nin de Ayaz’ın sesini duyamaya tahammülü yoktur. İkili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Yaşar Pınar’ın kurtuluşu Ayaz’ın iki dudağı arasındadır artık. Ya konuşup Firuze’nin babasını kurtaracak ya da susup annesinin özgürlüğü karşılığı verdiği sözü tutacaktır. Ayaz büyük bir kararın eşiğindedir.
Zemheri, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
İşte Zemheri’nin 3. bölüm tanıtımları;
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