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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Zeliha isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ZELİHA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Zeliha ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Zeliha adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Zeliha isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ZELİHA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Zeliha ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ak renge yakın, beyaza yakın ve beyaza çalan. Su perisi. Yusuf’un (a.s) hanımı, güzelliğiyle ünlenmiştir.

ZELİHA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Zeliha ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Zeliha adını koymak caizdir.

ZELİHA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Zeliha ismini kullanan 150.495 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Zeliha ismini kullanan 16.769 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Zeliha ismini kullanan 11.403 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Zeliha ismini kullanan 5.497 kişi bulunmaktadır.

ZELİHA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Zeliha ismindekilerin güçlü sezgileri vardır, olayları analiz etme, sonuca varma konusunda oldukça iyidir. Mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptir, bu özelliği aşırıya kaçtığında olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Olaylara mantıksal bir yaklaşım sergiler, bir olayın tüm detaylarını öğrenmek için çaba sarf eder, bu da üzerinde çalıştığı konularda gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarmasını sağlar.

Pozitif tarafları: Analitik -mantıksal yaklaşım, mükemmeliyetçi (bazı durumlarda sorun olabilir.)

Negatif tarafları: Karşı tarafa güvenmeme, uyumlu olmama, karşı tarafın duygularını önemsememe.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket