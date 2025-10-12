Habertürk
        Zelenskiy, Trump ve Macron ile görüştü | Dış Haberler

        Zelenskiy, Trump ve Macron ile görüştü

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 20:07 Güncelleme: 12.10.2025 - 20:07
        Zelenskiy, Trump ve Macron ile görüştü
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

        ABD Başkanı Trump ile dün de telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Zelenskiy, "Hava savunmamızı ve tüm savunma kabiliyetlerimizi güçlendirmek için Amerika ile ayrıntılı şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Görüşmede Ukrayna'ya PATRIOT hava savunma sistemlerinin verilmesi, uzun menzilli saldırılar yapabilmek için ülkesinin imkanlarının artırılması gibi konuları ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın, Amerikalıların bize 'Tomahawk' (seyir füzeleri) verme ihtimalinden korktuğunu görüyoruz ve duyuyoruz. Bu, barış için fayda sağlayabilecek türden bir baskının işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

        "ZAPORİJYA NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ NEREDEYSE 3 HAFTADIR JENERATÖR İLE ÇALIŞTIRILIYOR"

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de telefonda görüştüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için gereken diplomatik adımları ele aldıklarını kaydetti.

        Ukrayna ordusunun duyduğu "acil ihtiyaçlar listesini" Fransa tarafına ileteceklerini kaydeden Zelenskiy, silah tedariklerin hızlandırılması üzerinde Macron'la anlaştıklarını belirtti.

        Öte yandan, Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yaşanan elektrik kesintileri konusuna değinen Zelenskiy, santraldeki son durumu Macron ile görüştüğünü kaydetti.

        Zelenskiy, Rusya'nın bu santraldeki durumu çözmek istemediğini savunarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Rus tarafına baskı kurması gerektiğini belirtti.

        Rus ordusunun bölgedeki saldırıları durdurması ve Ukraynalı uzmanların santrale girerek elektrik sorununu çözmeleri gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Zaporijya Nükleer (enerji) Santrali'ndeki en uzun elektrik kesintisi devam ediyor. Santral neredeyse 3 haftadır dizel jeneratörlerle çalışıyor." dedi.

        Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumundaki Zaporijya, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

