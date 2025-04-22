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        Haberler Dünya Zelenskiy: Rusya sivil altyapı ateşkesini konuşmaya hazır olduğunu göstermeli | Dış Haberler

        Zelenskiy: Rusya sivil altyapı ateşkesini konuşmaya hazır olduğunu göstermeli

        Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya lideri Putin'in Ukrayna ile görüşmeye yeşil ışık yakmasının ardından açıklama yaptı. Zelenskiy, "Rusya gerçekten hazırsa biz de hazırız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:37
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        Ukrayna: Rusya görüşmeye hazırsa biz de hazırız
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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'ya sivil altyapıya yönelik saldırıları durdurma teklifini yineledi ve bu teklifin görüşülmesinin önünde hiçbir engel olmadığını söyledi.

        Zelenskiy, "Sivil altyapıya yönelik saldırıların durdurulması teklifimiz masada duruyor. İhtiyaç duyulan şey Rusya'nın bu görüşmeye gerçekten hazır olması" dedi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu ele almaya hazır olduklarını bildirdiğine dikkati çekerek, "Bu konuyu Paskalya Bayramı'nda ilan edilen geçici ateşkesin analiz edilmesiyle istişare etmek lazım. Sivil altyapıların hangi durumlarda askeri hedef olup olmayacağının belirlenmesi gerekiyor." diye konuşmuştu.

        Kremlin, Ukrayna'nın belirli engelleri kaldırmaya istekli olması halinde bu tür temasların gerçekleşebileceğini duyurmuştu.

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