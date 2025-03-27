Ukrayna Devlet Zelenskiy: Putin yakında ölecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 26 Mart'ta Eurovision Haber Ajansı'na verdiği röportajda, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i siyasi ve ekonomik izolasyondan kurtarmamasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Zelenskiy'nin açıklamaları, Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki enerji altyapısı saldırılarının ardından ABD'nin aracılığıyla sağlanan kısmi ateşkes anlaşmasından bir gün sonra geldi.

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Zelenskiy, Paris ziyareti sırasında, "Amerika'nın Putin'in şu anda içinde bulunduğu küresel izolasyondan çıkmasına yardım etmemesi çok önemli" dedi ve "Bunun tehlikeli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Putin'in "ölene kadar iktidarda kalmayı" umduğunu söyleyen Zelenskiy, hedeflerinin Ukrayna ile sınırlı olmadığını söyledi ve Putin'in "Batı ile doğrudan bir çatışmaya" yol açabileceğini öne sürdü.

ABD ve Avrupa'yı Putin'e baskı yapma konusunda birlik olmaya çağırdı.

Putin'in ölmekten de korktuğunu söyleyen Zelenskiy, "Yakında ölecek, bu bir gerçek ve her şey bitecek" dedi.