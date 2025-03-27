Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Zelenskiy: Putin yakında ölecek | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Zelenskiy: Putin yakında ölecek

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin'i siyasi ve ekonomik izolasyondan kurtarmamasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Putin'in ölümden korktuğunu ifade eden Zelenskiy, "Yakında ölecek, bu bir gerçek ve her şey bitecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 26 Mart'ta Eurovision Haber Ajansı'na verdiği röportajda, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i siyasi ve ekonomik izolasyondan kurtarmamasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Zelenskiy'nin açıklamaları, Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki enerji altyapısı saldırılarının ardından ABD'nin aracılığıyla sağlanan kısmi ateşkes anlaşmasından bir gün sonra geldi.

        Zelenskiy, Paris ziyareti sırasında, "Amerika'nın Putin'in şu anda içinde bulunduğu küresel izolasyondan çıkmasına yardım etmemesi çok önemli" dedi ve "Bunun tehlikeli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Putin'in "ölene kadar iktidarda kalmayı" umduğunu söyleyen Zelenskiy, hedeflerinin Ukrayna ile sınırlı olmadığını söyledi ve Putin'in "Batı ile doğrudan bir çatışmaya" yol açabileceğini öne sürdü.

        ABD ve Avrupa'yı Putin'e baskı yapma konusunda birlik olmaya çağırdı.

        Putin'in ölmekten de korktuğunu söyleyen Zelenskiy, "Yakında ölecek, bu bir gerçek ve her şey bitecek" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Çin’in yapay zekalı sansür ağı
        Çin’in yapay zekalı sansür ağı
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!
        Habertürk Anasayfa