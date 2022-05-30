Zelenskiy, Putin ile görüşecek mi? Çağrıda bulundu

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, CNN'den Fareed Zakaria'ya konuştu.

Putin'in sahadaki durum hakkında bir şey anlamadığını düşündüğünü söyleyen Zelenskiy "Gerçeği görür ve propagandalarını bırakırsa belki o zaman konuşmaya başlamamız bu savaşa son vermemiz gerektiğini anlar" dedi.

HARKİV'İ ZİYARET ETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün, Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkesine yönelik savaşı başlatmasından bu yana ilk kez Harkiv bölgesini ziyaret etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Zelenkiy'nin Harkiv bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ukrayna askerlerinin pozisyonlarında incelemelerde bulunduğu ve burada askeri yetkililerden bilgi aldığı aktarılmıştı.

Zelenskiy'nin askerlere teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada "Hizmetiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz devletimiz için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinizi koruyun" dediği belirtilmişti.