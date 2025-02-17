Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ankara'ya indi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya vardı. Zelenskiy X hesabından yaptığı açıklamada "Hoş bulduk Türkiye!" ifadesine yer verdi.
Giriş: 17.02.2025 - 22:58 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:55
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya vardı.
Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada esir takası ve gıda güvenliği konularını ele almak üzere resmî ziyaret için Ankara'ya vardığını açıkladı.
Zelenskiy açıklamasında "Hoş Bulduk Türkiye!" ifadesine yer verdi.
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