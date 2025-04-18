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        Haberler Magazin Zeki Alasya doğum gününde anılıyor - Magazin haberleri

        Zeki Alasya doğum gününde anılıyor

        Yaşamı boyunca birçok tiyatro, sinema filmi ve dizide rol alan Zeki Alasya, doğum gününde anılıyor. Merhum sanatçının eşi Jülide Adak Alasya ve arkadaşı Cihat Tamer, Alasya için paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:50
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        Doğum gününde anılıyor
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        2015'de karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Zeki Alasya'nın bugün doğum günü... Ünlü komedyen Zeki Alasya, doğum gününde anılıyor.

        "İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİ"

        Jülide Adak Alasya, Zeki Alasya ile olan fotoğrafını "İyi ki doğdun canım sevgili... Ruhun, kahkahan, sesin, bilgeliğin, sevgin hep benimle... Kalbimde yaşadığın zamansız, o ışıklı yerde doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum" notuyla yayımladı.

        "ÇOK ÖZLÜYORUZ"

        Cihat Tamer de Zeki Alasya ile yıllar öncesine ait olan fotoğrafını; "Bugün sevgili Zeki'nin doğum günü. Çok özlüyoruz" ifadeleriyle paylaştı.

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