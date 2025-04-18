2015'de karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Zeki Alasya'nın bugün doğum günü... Ünlü komedyen Zeki Alasya, doğum gününde anılıyor.

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"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİ"

Jülide Adak Alasya, Zeki Alasya ile olan fotoğrafını "İyi ki doğdun canım sevgili... Ruhun, kahkahan, sesin, bilgeliğin, sevgin hep benimle... Kalbimde yaşadığın zamansız, o ışıklı yerde doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum" notuyla yayımladı.

"ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Cihat Tamer de Zeki Alasya ile yıllar öncesine ait olan fotoğrafını; "Bugün sevgili Zeki'nin doğum günü. Çok özlüyoruz" ifadeleriyle paylaştı.