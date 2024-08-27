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        Haberler Magazin Zehra Güneş'ten tatil pozları - Magazin haberleri

        Zehra Güneş: Yeni hayallerle, yeni hedeflere...

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gözde oyuncularından Zehra Güneş, Paris 2024 Yaz Olimpiyat sonrası gittiği tatilden fotoğraflarını yayımladı. Güneş, ayrıca duygularını da dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:32
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 4'üncü sırada tamamlamıştı. Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, olimpiyat sonrasında çıktığı tatilden fotoğraflar paylaştı.

        • 2

          Tatilde, James Allen'in 'Düşüncenin Gücü' kitabını okuyan milli voleybolcu, kitaptan bir kesiti paylaştığı fotoğrafların not kısmına ekledi.

        • 3

          Zehra Güneş şu ifadeleri kullandı: Her kitabın bir hikâyesi olduğuna inananlardanım. Her yolculuğumda yanımda bir arkadaş gibidirler. Ve her okuduğum kitap bana 'o an'a dair bir mesaj verir.

        • 4

          Bunu bir kez daha anladığım, kendime bir şeyler öğrettiğim, doğayı daha çok hissedip kendime döndüğüm, başka topraklardan enerji alıp kendimi yenilediğim, daha yapmak istediğim bir çok şey olduğunu farkedip yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı.

        • 5

          Yakında kaldığımız yerden yeni hayallerle, yeni hedeflere devam etmek için çok heyecanlıyım.

        • 6

          "Aklınızda yücelttiğiniz hayal, yüreğinizde taçlandırdığınız ideal her ne ise, hayatınızı bunlarla inşa edersiniz; bunlar olursunuz" - James Allen

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