Zehra Güneş'ten şampiyonluk pozu! Milli voleybolcunun gönderisine ünlüler akın etti!

Sosyal medya hesabında 3.6 milyon takipçisi olan Zehra Güneş, zafer pozlarını sık sık sevenleri ile paylaşıyor. Güzel ve başarılı isim dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum alıyor. Birçok ünlü Güneş'in pozlarına akın ediyor.