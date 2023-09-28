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        Haberler Magazin Zehra Güneş'ten şampiyonluk pozu! Milli voleybolcunun gönderisine ünlüler akın etti!

        Zehra Güneş'ten şampiyonluk pozu! Milli voleybolcunun gönderisine ünlüler akın etti!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız geçtiğimiz günlerde Japonya'da oynadıkları tüm maçlardan galip çıkarak Paris Olimpiyatları eleme maçlarında gönülleri feth etti. Takımımızın başarı isimlerinden Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisiyle alkış topladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:04
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        • 1

          Filenin Sultanları’nın parlayan yıldızlarından biri olan Zehra Güneş, başarılı sporculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla da magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı isim son olarak Avrupa Şampiyonluğu’ndan çekilen karesini sevenlerinin beğenisine sundu.

        • 2

          Sosyal medya hesabında 3.6 milyon takipçisi olan Zehra Güneş, zafer pozlarını sık sık sevenleri ile paylaşıyor. Güzel ve başarılı isim dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum alıyor. Birçok ünlü Güneş'in pozlarına akın ediyor.

        • 3

          Zehra Güneş son yayınladığı gönderisinin altına: "ALTIN YAZ, hatırlanacak bir şey. Devam edecek..." notunu düştü.

        • 4

          Milli takımımızın gözde orta oyuncusu Zehra Güneş'in gönderisine Akasya Durağı dizisiyle hafızalara kazınan Sitare Akbaş, Survivor ile ekranların tanıdığı Aşkım Burçe gibi ünlü isimlerden beğeni geldi.

        • 5

          İşte Zehra Güneş'in son paylaşımı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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