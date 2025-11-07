Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Zayıflarken herkes bunu göz ardı ediyor! Fazla kilolarınızın sebebi düzensiz uykunuz olabilir!

        Zayıflarken herkes bunu göz ardı ediyor! Fazla kilolarınızın sebebi düzensiz uykunuz olabilir!

        Kilo verme sürecinde diyetinize ve egzersiz rutininize dikkat ediyorsunuz ama tartıda rakamlar bir türlü değişmiyor mu? Belki de sorun, yeterince uyumamanızda saklı. Uzmanlara göre, düzensiz uyku sadece enerjiyi değil, metabolizmayı da doğrudan etkiliyor. İşte uykunun zayıflamayla şaşırtıcı ilişkisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geceleri az uyumanın sizi yorgun hissettirdiğini biliyordunuz, peki ya kilo vermenizi de zorlaştırdığını? Araştırmalar, uyku düzeninin bozulmasının hormon dengesini altüst ettiğini ve yağ yakımını yavaşlattığını ortaya koyuyor. Detaylar haberimizin devamında…

        • 2

          UYKU VE KİLO ARASINDA GÖRÜNMEYEN BAĞ

          Kilo vermek denince akla genellikle diyet listeleri, kalori hesapları ve egzersiz programları geliyor. Oysa zayıflama sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biri, çoğu zaman göz ardı edilen uyku düzeni.

        • 3

          Bilim insanlarına göre, düzensiz uyuyan kişilerin metabolizması yavaşlıyor ve vücut, enerji açığını kapatmak için daha fazla yemek yeme eğilimine giriyor.

        • 4

          YETERSİZ UYKU METABOLİZMAYI YAVAŞLATIYOR

          Yapılan araştırmalar, geceleri 6 saatten az uyuyan bireylerin kilo verme konusunda daha fazla zorlandığını gösteriyor. Bunun nedeni, uykusuzluğun leptin ve ghrelin gibi iştahı düzenleyen hormonlar üzerinde yarattığı dengesizlik.

        • 5

          Leptin, tokluk hissini sağlarken; ghrelin açlık sinyalini beyne iletir. Uyku eksikliğinde leptin seviyesi düşer, ghrelin artar. Sonuç olarak kişi hem daha sık acıkır hem de karbonhidrat ve şekerli yiyeceklere yönelir.

        • 6

          GEÇ SAATTE UYUMAK YAĞ DEPOLANMASINI ARTIRIYOR

          Vücudun biyolojik saati yalnızca uyanma zamanını değil, yağ depolama eğilimini de belirliyor. Akşam geç saatlerde yemek yemek veya gece yarısına kadar uyanık kalmak, insülin dengesini bozarak yağ depolanmasını artırabiliyor. Özellikle 23.00’ten sonra uyumayan kişilerde kortizol hormonu yükseliyor ve bu da stresi tetikleyerek vücuda “yağ tut” sinyali gönderiyor.

        • 7

          DERİN UYKU, KAS KAYBINI ÖNLÜYOR

          Zayıflama sürecinde sadece yağ kaybı değil, kas korunumu da büyük önem taşıyor. Kaliteli uyku, kas yenilenmesi ve onarımı için en ideal zaman dilimini sağlıyor. Derin uyku evresinde büyüme hormonu salgılanıyor; bu da metabolizmayı hızlandırarak gün boyu daha fazla kalori yakılmasına katkı sağlıyor.

        • 8

          UYKU DÜZENİNİ KORUMAK İÇİN 4 BASİT ADIM

          Uzmanlar, sağlıklı kilo vermek isteyenlere şu önerilerde bulunuyor:

          Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte kalkın.

          Uyumadan 1 saat önce ekrandan uzaklaşın; mavi ışık melatonin salgısını azaltıyor.

          Akşam yemeklerinizi erken saatlerde ve hafif tutun.

          Oda sıcaklığını 20°C civarında tutarak derin uykuyu destekleyin.

          Uyku, diyet kadar önemli bir “gizli destekçi.” Ölçülü beslenmek, spor yapmak ve yeterince uyumak bir araya geldiğinde, kilo verme süreci hem daha sağlıklı hem de kalıcı hale geliyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Habertürk Anasayfa