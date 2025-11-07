Zayıflarken herkes bunu göz ardı ediyor! Fazla kilolarınızın sebebi düzensiz uykunuz olabilir!

DERİN UYKU, KAS KAYBINI ÖNLÜYOR

Zayıflama sürecinde sadece yağ kaybı değil, kas korunumu da büyük önem taşıyor. Kaliteli uyku, kas yenilenmesi ve onarımı için en ideal zaman dilimini sağlıyor. Derin uyku evresinde büyüme hormonu salgılanıyor; bu da metabolizmayı hızlandırarak gün boyu daha fazla kalori yakılmasına katkı sağlıyor.