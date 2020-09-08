Zatürre bir akciğer iltihabı durumudur. Zatürrenin ya da diğer adıyla Pnömani’nin en önemli sebeplerinden biri pnömokok bakterisidir. Pnömokok, yetişkin ve çocuklarda zatürre, menenjit, sinüzit, osteomiyelit (kemik enfeksiyonu),kan iltihabı ve orta kulak iltihabı yapan en önemli mikroorganizmadır. Pnömokoklar, çocukluk döneminde özellikle kreş ve okul çağı çocuklarında burun ve boğazda yaygın olarak bulunurlar. Kendileri hasta olmasa bile aile bireylerine taşırlar, aile içinde zatürreye neden olabilirler.
ZATÜRRE AŞISI FİYATI NE KADAR?
Zatürre aşısının ortalama fiyatı 340 TL olarak bulunuyor.
ZATÜRRE AŞISI KİMLERE YAPILMALIDIR?
65 yaş ve üzeri olanlar,
Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlar,
Dalağı alınan veya tam fonksiyon yapmayan kişiler,
Kronik alkon alanlar,
Tekrarlayan pnömoni enfeksiyonu geçirenler,
Kanser tedavisi olanlar,
Sigara içenler,
Organ nakli geçirenler,
Bağışıklık yetmezliği olan veya baskılayıcı tedavi kullanan hastalar,
Beyin, omurilik sıvı kaçağı olanlar,
Pnömoni enfeksiyonu ile sık karşılaşan hastane çalışanları, huzurevi çalışanları ve sağlık personelleri yaşa bakılmaksızın pnömokok aşısı yaptırmalıdır.
ZATÜRRE AŞISININ TÜRLERİ VAR MI?
2 tip pnömokok aşısı vardır. Birincisi 2 yaş altında yapıldığında koruma %80’dir, 2 yaş üzerinde yapılırsa koruma %50’ye geriler. Fakat ömür boyu koruma sağlar, tekrar gerektirmez. Sağlık ocaklarında 2 aydan itibaren ücretsiz yapılmaya başlanmıştır. 2 yaş üstü çocuklar ve erişkinlerde tek doz yeterlidir. İkinci tip aşı ise sadece 2 yaş üstüne yapılabilir. 5 yıl koruyuculuğu vardır ve 5 yılda bir tekrarlanmalıdır.
ZATÜRRE AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Pnömokok aşısı, koldan kas içine yapılan güvenli bir aşıdır ve ciddi bir yan etkisi yoktur. Çünkü her iki aşı da bakteriden arındırılmış ölü aşılardır. Zatürre aşısının mevsimi yoktur. Yılın her ayında yaptırılabilir.
Grip hastalığı da zatürre oluşumuna neden olabileceği için vakti geldiğinde yıllık grip aşısı yaptırılması da uygun olur.
ZATÜRRE AŞISI KİMLERE YAPILMAZ?
Çocuklarda aşının ilk doz uygulamasında ciddi bir alerjik reaksiyon gelişmiş ise 2. doz yapılması önerilmez. Ateşli hastalık durumunda, mevcut hastalık geçtiğinde aşının yapılması daha uygun olur. Hafif gribal enfeksiyonlarda pnömokok aşısı yapılabilir.
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