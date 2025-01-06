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        Haberler Dünya Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin yakınında patlama | Dış Haberler

        Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin yakınında patlama

        Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarında güçlü patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Santral, Mart 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolü altında ve çevresinde zaman zaman çatışmalar yaşanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 01:33 Güncelleme: 06.01.2025 - 01:33
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        Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin yakınında patlama
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        Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), santral çevresinde duyulan patlama seslerinin ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini rapor etti. UAEA Başkanı Rafael Grossi, bu tür olayların nükleer güvenlik açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, tarafları azami itidale davet etti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın santrali askeri amaçlarla kullandığını ve bölgeyi tehlikeye attığını söylemişti, Rusya ise Ukrayna'yı nükleer terörizmle suçlamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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