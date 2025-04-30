Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor!
6 ay Galatasaray'da forma giydikten sonra 3 farklı takımda kiralık olarak kariyerini sürdüren Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılıların şampiyon olmasıyla birlikte Devler Ligi arenasında mücadele ederek yeniden çıkış yakalamak istiyor.
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Ülke ülke, takım takım gezen Nicolo Zaniolo Fiorentina’da da tutunamadı.
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Roma’da kadro dışı kaldıktan sonra 2022-23 sezonu devre arasında Galatasaray’a transfer olan futbolcu kiralık süreçlerinde bir türlü dikiş tutturamadı.
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Önce şarta bağlı satın alma maddesiyle Aston Villa’ya kiralanan İtalyan yıldız, geçen yaz Galatasaray’a dönmek istememişti.
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Kariyer hedeflerinin farklı olduğunu ifade eden İtalyan futbolcu yine şarta bağlı satın alma maddesiyle birlikte Atalanta’ya kiralanmıştı.
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Gian Piero Gasperini’nin de üzerine düştüğü Zaniolo’nun Atalanta macerası umduğu gibi gitmeyince Fiorentina ile yine kiralık transfer karşılığında anlaşıldı.
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Fiorentina’da 10 maçın sadece 4'ünde sahaya ilk 11’de çıkan 25 yaşındaki futbolcunun satın alma şartları devreye girmeyecek.
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İtalyan kulübü Zaniolo’yu transfer etmeye sıcak baksa da satın alma maddesindeki 15,5 milyon Euro’yu ödemek istemiyor.
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Daha önce Galatasaray’a dönme niyeti olmayan Zaniolo ise sarı-kırmızılıların şampiyon olmasını bekliyor.
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İtalyan yıldız bu sezonu da zirvede tamamlaması halinde Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak Galatasaray’a dönme planları yapıyor.
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Zaniolo Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek ve yeniden çıkış yakalamak istiyor.
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Bu sezon 33 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu toplamda 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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Zaniolo Galatasaray’da Süper Lig’de 10 maçta oynamış 5 gollük katkı sağlamıştı.
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