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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor!

        6 ay Galatasaray'da forma giydikten sonra 3 farklı takımda kiralık olarak kariyerini sürdüren Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılıların şampiyon olmasıyla birlikte Devler Ligi arenasında mücadele ederek yeniden çıkış yakalamak istiyor.

        Giriş: 30.04.2025 - 09:34 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:34
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          Ülke ülke, takım takım gezen Nicolo Zaniolo Fiorentina’da da tutunamadı.

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          Roma’da kadro dışı kaldıktan sonra 2022-23 sezonu devre arasında Galatasaray’a transfer olan futbolcu kiralık süreçlerinde bir türlü dikiş tutturamadı.

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          Önce şarta bağlı satın alma maddesiyle Aston Villa’ya kiralanan İtalyan yıldız, geçen yaz Galatasaray’a dönmek istememişti.

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          Kariyer hedeflerinin farklı olduğunu ifade eden İtalyan futbolcu yine şarta bağlı satın alma maddesiyle birlikte Atalanta’ya kiralanmıştı.

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          Gian Piero Gasperini’nin de üzerine düştüğü Zaniolo’nun Atalanta macerası umduğu gibi gitmeyince Fiorentina ile yine kiralık transfer karşılığında anlaşıldı.

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          Fiorentina’da 10 maçın sadece 4'ünde sahaya ilk 11’de çıkan 25 yaşındaki futbolcunun satın alma şartları devreye girmeyecek.

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          İtalyan kulübü Zaniolo’yu transfer etmeye sıcak baksa da satın alma maddesindeki 15,5 milyon Euro’yu ödemek istemiyor.

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          Daha önce Galatasaray’a dönme niyeti olmayan Zaniolo ise sarı-kırmızılıların şampiyon olmasını bekliyor.

        • 9

          İtalyan yıldız bu sezonu da zirvede tamamlaması halinde Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak Galatasaray’a dönme planları yapıyor.

        • 10

          Zaniolo Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek ve yeniden çıkış yakalamak istiyor.

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          Bu sezon 33 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu toplamda 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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          Zaniolo Galatasaray’da Süper Lig’de 10 maçta oynamış 5 gollük katkı sağlamıştı.

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