Mühendis maaşı 2025: Ocak zammı ile en düşük mühendis maaşı ne kadar oldu?
Emekli ve memur maaşlarında kritik veri netlik kazandı. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileriyle birlikte meslek gruplarında maaşlar güncellendi. 2025 Ocak ayında mühendis maaşlarına gelen zam oranları, mesleğe ilgi duyan pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni dönemde mühendis maaşlarında nasıl bir artış yaşandığı ise kamuoyunun gündeminde. Peki, 2025 zamlı mühendis maaşları ne kadar oldu? Yeni ve zamlı mühendis maaşı ne zaman yatırılacak? İşte güncel bilgiler...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak’ta açıkladı. Bu kapsamda; memur ve emeklilere yönelik zam hesaplamalarında son 6 aylık enflasyon verileri etkili oldu. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından mühendis maaşları da araştırılmaya başlandı. Özellikle mesleğe yeni adım atacak mühendisler, en düşük mühendis maaşı miktarını merakla sorguluyor. Peki, 2025 zamlı mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte 2025 Ocak zamlı mühendis maaşları...
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OCAK 2025 MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon verilerini açıklandı. Açıklamanın ardından Ocak ayı itibariyle emekli aylıkları ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olmuş oldu.
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EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK 2025 MÜHENDİS MAAŞI KADAR OLDU?
2024 Temmuz ayında 52.563 olan mühendis maaşı 2025 Ocak ayı itibariyle 58.629 TL'ye yükseldi.
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