Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak’ta açıkladı. Bu kapsamda; memur ve emeklilere yönelik zam hesaplamalarında son 6 aylık enflasyon verileri etkili oldu. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından mühendis maaşları da araştırılmaya başlandı. Özellikle mesleğe yeni adım atacak mühendisler, en düşük mühendis maaşı miktarını merakla sorguluyor. Peki, 2025 zamlı mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte 2025 Ocak zamlı mühendis maaşları...