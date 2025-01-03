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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI İMAM MAAŞI 2025: Ocak zammı ile vaiz ve imam maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zamlı imam maaşı hesaplama

        İmam maaşları ne kadar oldu? 2025 Ocak zamlı imam maaşı hesaplama

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak'ta açıkladı. Bu kapsamda; memur ve emeklilere yönelik zam hesaplamalarında son 6 aylık enflasyon verileri etkili oldu. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından imam, vaiz ve müezzin gibi din görevlilerinin maaşları da araştırılmaya başlandı. Özellikle mesleğe yeni adım atacak imamlar, en düşük imam maaşı miktarını merakla sorguluyor. Peki, 2025 zamlı imam maaşları ne kadar oldu? İşte 2025 Ocak zamlı imam maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:39 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:39
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        • 1

          Emekli ve memur maaşlarında kritik veri netlik kazandı. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileriyle birlikte meslek gruplarında maaşlar güncellendi. 2025 Ocak ayında imam maaşlarına gelen zam oranları, mesleğe ilgi duyan pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni dönemde imam maaşlarında nasıl bir artış yaşandığı ise kamuoyunun gündeminde. Peki, 2025 zamlı imam maaşları ne kadar oldu? Yeni ve zamlı imam maaşı ne zaman yatırılacak? İşte güncel bilgiler...

        • 2

          OCAK 2025 MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon verilerini açıklandı. Açıklamanın ardından Ocak ayı itibariyle emekli aylıkları ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olmuş oldu.

        • 3

          EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK 2025 İMAM MAAŞI KADAR OLDU?

          2024 Temmuz ayında 41.139 olan imam maaşı 2025 Ocak ayı itibariyle 45.886 TL'ye yükseldi.

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