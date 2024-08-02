'Zamansız Meraklar' 11 Ağustos’a kadar İstanbul Modern'de

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İstanbul Modern'deki dijital kültüre odaklanan “Zamansız Meraklar” sergisi, çalışmalarında özgün unsurlar barındıran ve deneysel bakış açılarını koruyarak dönüştüren 16 sanatçı, sanatçı ikilisi ve sanatçı kolektifini bir araya getiriyor. Sergi dijital dönüşümün yaşamlarımızdaki etkisine tanıklık eden sanatçıların yenilikçi bakış açılarını yansıtıyor.

Küratörlüğünü Nilay Dursun ve Ümit Mesci’nin üstlendiği sergide, Cem A., Atıf Akın, Ozan Atalan, Kerem Ozan Bayraktar, Mehmet Berk Bostancı, Cihad Caner, Yasin Arıbuğa-Toprak Fırat, Beste İleri, Alican İnal, Yelta Köm, Ebru Kurbak, Oddviz, Özcan Saraç, Ahmet Rüstem Ekici-Hakan Sorar, Meltem Şahin ve Berkay Tuncay’ın fiziksel ve dijital anlatım araçlarını kullanan çalışmaları yer alıyor.

İstanbul Modern Koleksiyonu’ndaki ana başlıklarla ilişki kuran sergideki ilk bölüm, dijitalleşmenin olanak sağladığı yeni anlatım olasılıklarından yola çıkıyor. İkinci bölüm, dijitalleşmenin ve sürekli dönüşen teknolojik araçların doğa ve tarih eksenindeki tartışma alanlarını inceliyor. Üçüncü bölümde ise, İstanbul’a ait duyusal manzaralar ile kent topografyasını oluşturan bileşenler, dijital araçlar yardımıyla çözümleniyor. Aralarında kesin sınırlar olmayan üç çerçevede bir araya getirilen çalışmalar, izleyiciye aşina oldukları konuları farklı perspektiflerden yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.

'Zamansız Meraklar' sergisi, 11 Ağustos’a kadar İstanbul Modern'de görülebilir.