Zalim İstanbul 38. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Zalim İstanbul'un 37. bölümünde ise, Cenk ile Nedim'in kardeş olduğu gerçeği tüm dengeleri değiştirdi. DNA raporunu Ceren, Agah'a göstermeyi başardı. Agah öğrendiklerinin ardından fenalaşarak yere yığıldı. Daha önce, dizide Agah karakterini canlandıran Fikret Kuşkan kronik rahatsızlığı nedeniyle yeniden başlayan dizinin çekimlerine devam edemeyeceğini açıklamıştı. Görünen o ki, Zalim İstanbul'da Agah Bey dönemi böylelikle sona erdi. Zalim İstanbul 37. son bölüm özeti ve 38. yeni bölüm fragmanı haberimizde.
ZALİM İSTANBUL 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Agah Karaçay Ölüyor Mu? Cenk Agah'ı odada yerde buluyor! Ceren Agah'ın yokluğunda köşkte geri dönüyor. Cenk annesine resti çekiyor. Kardeş olduğunu öğrenen Cenk ve Nedim şimdi ne yapacak?
ZALİM İSTANBUL 37. SON BÖLÜM ÖZETİ
Ceren, DNA raporunu herkese göndererek ortalığı duman ediyor!
Ceren, Agah Beyin kendisini bebeğinden ayırıp köşkten kovması üzerine yemin eder. Bunun intikamını alacağını söyler ve harekete geçer. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu gösteren DNA raporunu köşkten almayı başarır ve planını devreye sokar. Cemre'nin her türlü engellemelerini de savuşturmayı başarır. Nedim ve Yusuf'un ortak olduğu projenin lansmanının yapıldığı gece DNA raporunun olduğu zarfları masalara koymayı başarır. Zarfı açıp sonuçları okuyan -başta Agah Bey olmak üzere- herkes büyük bir şok yaşar.
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