"Zafer Zafer benimdir diyebilenindir!" Atatürk'ün söylediği ve bağımsızlık zaferini en iyi anlatan sözlerden birisi. Büyük Taarruz'da düşmanı büyük bir yenilgiye uğratan Türk Ordusu'nun zaferini kutlamak için, 30 Ağustos'u Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. Bugün Atatürk, Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı sürecinde söylediği sözlerle anılıyor. Atatürk'ün tarihe damga vuran sözleri...