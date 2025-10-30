Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zafer Algöz: Futbola olan güvenim sarsılıyor - Magazin haberleri

        Zafer Algöz: Futbola olan güvenim sarsılıyor

        Beşiktaş taraftarı Zafer Algöz, Süper Lig fikstürünü eleştirerek Galatasaray'ın Avrupa maçları sonrası iç sahada oynamasına dikkat çekti. Algöz; "Biz Avrupa'da olunca 7 deplasman bir iç saha maçı yapıyoruz, bu tesadüf olamaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 20:54 Güncelleme: 30.10.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray hep evinde oynuyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu Zafer Algöz, katıldığı bir programda yaptığı futbolla ilgili açıklamalarıyla gündem oldu.

        Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Zafer Algöz, Süper Lig fikstürüne yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü oyuncu; "Lig fikstürüne baktığında geçen sene de aynı durum vardı. Galatasaray Avrupa’da maç yaptıktan sonra 8 maçın tamamına yakınını iç sahada oynadı. Biz Avrupa’da olsaydık, 8 maçın 7'sini deplasmanda, sadece birini kendi sahamızda oynayacaktık. Bu sene de aynı şey yaşanıyor. Bu tesadüf olamaz, milyarda bir ihtimal böyle bir şey denk gelir. Neden biz Avrupa dönüşü hep deplasmanda oynuyoruz da Galatasaray hemen kendi evinde maça çıkıyor? Böyle olunca futbola olan güvenim sarsılıyor, inancım kayboluyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zafer Algöz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Habertürk Anasayfa