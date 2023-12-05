Yüzünden yaralı bulundu, öldü

REKLAM advertisement1

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, dün saat 02.00 sıralarında yerde bir kişinin yaralı olarak yattığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralının üzerinden çıkan kimlikten isminin Yusuf Aksoy (30) olduğu belirlendi.

YÜZÜNDE YARA VE KIZARIKLIKLAR

Durumu ağır olan Aksoy, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde yara ve kızarıklıklar bulunan Aksoy, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Darp edilerek yaralanma sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Aksoy'un, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.