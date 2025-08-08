Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veriyor?
Bankaların faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyenler detayları merak ediyor. Ağustos ayında faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler için bankanın ilk müşterisi olan kişilere cazip fırsatlar yer alıyor. Peki hangi banka faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veriyor?
Bankalar tarafından yeni müşterilere sunulan faizsiz kredi kampanyaları için ağustos detayları belli oldu. Buna göre taksitli nakit avans ve sıfır faizli kredi için yeni tavan rakam 50-90 bin TL bandında değişiyor. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? 0 faizli kredi başvuru şartları ne? İşte sıfır faizli kredi için merak edilen tüm detaylar...
QNB FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 85.000 TL
3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi!
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!
DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI
MobilDeniz’den yeni müşteri olanlara özel, %0 faizli 25.000 TL'ye varan Taksitli Nakit ve %0 faizli 65.000 TL'ye varan kredi kampanya sunuyor.
Kampanyadan 29/07/2025 – 16/08/2025 tarihleri arasında MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBank’lı olma sürecini ilk defa tamamlayan ve hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda yeni müşteriler faydalanabilir.
AKBANK TAKSİTLİ NAKİT AVANS
Kampanyadan 1 Ağustos- 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.
ENPARA FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 50.000 TL
6 aya varan vade ile, 60.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi!
İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI
İŞ Bankası'nın faizsiz kredi kampanyası şu şekilde;
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 55.000 TL
3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!
1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!
*Şartlar ve koşullar için lütfen bankanın resmi web sitesini ya da şubeleri ziyaret ediniz.