Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veriyor?

Bankalar tarafından yeni müşterilere sunulan faizsiz kredi kampanyaları için ağustos detayları belli oldu. Buna göre taksitli nakit avans ve sıfır faizli kredi için yeni tavan rakam 50-90 bin TL bandında değişiyor. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? 0 faizli kredi başvuru şartları ne? İşte sıfır faizli kredi için merak edilen tüm detaylar...