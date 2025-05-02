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        Haberler Gündem Güncel Yusufeli'nde heyelan anı | Son dakika haberleri

        Yusufeli'nde heyelan anı böyle görüntülendi

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol açma çalışmalarına katılan iş makinesi operatörü, heyelan anını kayıt altına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:43
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        Yusufeli'nde heyelan anı
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        Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyünde bir süre önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sırasında toprak kütleleri ile yamaçtan kopan ağaçlar yola sürüklendi.

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        Topraktaki hareketliliği fark eden iş makinesi operatörü, heyelan anını cep telefonuyla görüntüledi.

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        Heyelanın ardından güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede yol açma çalışmaları kontrollü olarak sürdürülüyor.

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        #yerel haberler
        #Artvin Haberleri
        #Yusufeli
        #Heyelan
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