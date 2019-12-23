Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.

Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. 22 yaşındaki oyuncunun, A Milli Futbol Takımı Doktoru Ufuk Şentürk tarafından hafta içi ameliyat edilmesi bekleniyor. Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı'nın raporlarını inceledikten sonra ameliyat ve tedavi süreci ile ilgili planlama yapacağı belirtildi.

7 ay sahalardan uzak kalması beklenen Yusuf Yazıcı'nın, EURO 2020'de forma giyme ihtimalinin çok zayıf olduğu belirtildi.