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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Yusuf Akçiçek: Milli Takım çocukluk hayalimdi - Futbol Haberleri

        Yusuf Akçiçek: Milli Takım çocukluk hayalimdi

        A Milli Futbol Takımımız'da ilk kez forma giyen Yusuf Akçiçek, 3-0'lık Macaristan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Milli Takım çocukluk hayalimdi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 23:27 Güncelleme: 23.03.2025 - 23:27
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        "Milli Takım çocukluk hayalimdi"
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        UEFA Uluslar Ligi Play-off turu rövanşında Macaristan'ı 3-0 yenerek A Ligine yükselen millilerimizin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, galibiyeti değerlendirdi.

        "MİLLİ TAKIM ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

        Yusuf Akçiçek, "A Milli formayı giymek çocukluk hayalimdi. Çok mutluyum. Uzun yıllar bu formayı giymek isterim. Çok çalışmam gerekiyor bunun için. İnşallah her şey daha da güzel olacak. Benim için çok güzel başladı bu yıl. İnşallah daha da güzel devam edecek. Bana güvenen hocalarıma teşekkür ederim. Ben bana duyulan güveni değerlendirmeye çalıştım." dedi.

        "ÖNÜMDE UZUN YILLAR VAR"

        Açıklamalarına devam eden genç savunma oyuncusu, "Tüm taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederim, destekleri güç, kuvvet, özgüven veriyor. Hocalarım saha içinde saha dışında destek veriyor, özgüvenli oynayabiliyorum. Önümde uzun yıllar var. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." sözlerini sarf etti.

        Yusuf Akçiçek, son olarak, "Tarihimizde ilk defa A Ligi'ne yükseldik. Çok büyük mutluluk. Orayı hak ettiğimizi, kalitemizi biliyorduk. Orada da en iyi şekilde galibiyetler almak istiyoruz." diye konuştu.

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