Sinema ve tiyatro sanatçısı Volkan Tan Danışmaz, pandemi nedeniyle tiyatro salonunu kapatmak zorunda kalınca hayalini kurduğu kitap yazma projesini gerçekleştirmeye karar verdi.
DHA'nın haberine göre Danışmaz, 'Hayallerimi yaşıyorsunuz' kitabını yazmak için de yürüyerek Türkiye turuna başladı.
"Ben bu hayatı yaşamak ve yazmak için 210 gündür hiçbir ticari araç, hiçbir ticari konaklama kullanmadan yürüdüm" diyen Danışmaz, İstanbul'dan çıktığı yolculuğunda onlarca şehir, yüzlerce ilçe ve köy gezdi.
Danışmaz, bu yürüyüş boyunca da sık sık misafir edildi. Gezip gördüklerini yazacak olan Danışmaz, 210 gün sonra ise 76 şehir ve 5 bin 500 kilometre kat ederek Hakkari'ye ulaşmayı başardı.
Hakkari'den de Şırnak'a gitmek için yola çıkan ve yolculuğunu tamamlayan Danışmaz, Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştirdiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"8 yaşından bugüne kadar hep sahnelerde yer aldım. 2 bine yakın öğrenci yetiştirdim fakat pandemi sürecinin devreye girmesiyle tiyatromuz maalesef yıllar sonra perdelerini indirmek zorunda kaldı. Benim de yıllardır hayata geçirmek istediğim bir projem vardı. Bu proje bir kitap yazmaktı. Bu kitabın ismi de 'Hayallerimi yaşıyorsunuz'. Her bir şehirde her bir kasabada, köyde, küçük de olsa bir hayalim var. O yerlere gidip görmek yaşamak istiyordum ve hayalimi gidip görerek gerçekleştirdim. Sırtıma çantamı takıp yola çıktım. İlk girmeye başladığım köyler beni misafir etmeye başladılar. Yemek, su verdiler, kimsin, necisin demediler. Gerçekten şunu gördüm ki aslında biz bu hayatı yaşamamışız.
Çünkü İstanbul’un, Ankara’nın İzmir’in ve Antalya’nın içine yapışıp kalmışız. Biraz dışarı çıkabilsek biraz bu insanları görsek, aslında neler kaçırdığımızı fark edeceğiz. Ben bu hayatı yaşamak için yazmak için 210 gündür hiçbir ticari araç, hiçbir ticari konaklama kullanmadan yürüdüm. Çünkü amacım yürüyerek, gezerek, görerek buralara gelmekti. Ben de geldim gördüm ve yaşadım."
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