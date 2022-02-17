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Yurt dışındaki gurur tablomuz

Meltem Kaptan, “Rabiye Kurnaz George Bush’a Karşı”daki rolüyle 72’nci Berlin Film Festivali’nde ‘En İyi Başrol Oyuncusu’ ödülünü kazandı. Bu ödülle birlikte ‘Sinema’ alanında yabancı ülkelerde ödüle layık görülen Türk oyuncu sayısı 21’e yükseldi

17.02.2022 - 17:44 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • Bu yıl 72’ncisi düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali’nde ‘En İyi Başrol Oyuncu’ ödülünü Meltem Kaptan kazandı. Kaptan’ın ödüle layık görüldüğü “Rabiye Kurnaz George Bush’a Karşı”, Türk ev kadını Rabiye Kurnaz’ın oğlu Murat’ın Guantanamo Hapishanesi’nden serbest bırakılması için yaptığı gerçek mücadeleyi konu edindi. Filmin senaryosunu yazan Laila Stieler de ‘En İyi Senaryo’ ödülünü aldı.

     

  • Yurt dışında en çok ödül kazanan Türk oyuncu olan Hülya Koçyiğit, günümüzde sahip olunan imkânlar göz önünde bulundurularak Türk sineması adına daha çok girişimde bulunulması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi; “Keşke geçmişte bugünün teknolojik imkânları girişimci dünya sinemasıyla iletişimi ve rekabeti önceleyen yapımcılarla yönetmenler daha çok olsaydı. Türk filmleri daha çok ödüllendirilir ve tanıtılırdı. Bugünün sinemacılarının şanslarını ve imkânlarını daha da çok kullanmalarını dilerim.”

  • HÜLYA KOÇYİĞİT
    Derman (1985)
    Uluslararası Moskova Film Festivali (Rusya)
    * En İyi Kadın Oyuncu
    Kurbağalar (1987)
    Nantes Film Festivali (Fransa)
    * En İyi Kadın Oyuncu
    Bez Bebek (1988)
    Amiens Film Festivali (Fransa)
    * En İyi Kadın Oyuncu

  • TUNCEL KURTİZ
    Kuzunun Gülümseyişi (1987)
    Berlin Film Festivali (Almanya)
    * En İyi Erkek Oyuncu

  • HÜLYA AVŞAR
    Berlin in Berlin (1993)
    Uluslararası Moskova Film Festivali (Rusya)
    * En İyi Kadın Oyuncu

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