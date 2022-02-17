Yurt dışında en çok ödül kazanan Türk oyuncu olan Hülya Koçyiğit, günümüzde sahip olunan imkânlar göz önünde bulundurularak Türk sineması adına daha çok girişimde bulunulması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi; “Keşke geçmişte bugünün teknolojik imkânları girişimci dünya sinemasıyla iletişimi ve rekabeti önceleyen yapımcılarla yönetmenler daha çok olsaydı. Türk filmleri daha çok ödüllendirilir ve tanıtılırdı. Bugünün sinemacılarının şanslarını ve imkânlarını daha da çok kullanmalarını dilerim.”