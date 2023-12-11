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        Haberler Gündem Yurt asansörlerinde "karekod" dönemi başladı! Asansörlerle ilgili her ayrıntı görülebilecek

        Yurt asansörlerinde "karekod" dönemi başladı! Asansörlerle ilgili her ayrıntı görülebilecek

        Son zamanlarda öğrenci yurtlarında asansör arızalarının artış göstermesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Asansörlerde karekod uygulamasına geçiş yapılarak "yeni bir dönem" başlatıldı. Bu sayede öğrenciler, asansörle ilgili her ayrıntıyı şeffaf bir şekilde görebilecekler.

        dtopcu@haberturk.com
        Giriş: 11.12.2023 - 17:55 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:55
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde geliştirilen asansör takip sistemi sayesinde öğrenciler, "GSB BİZ" uygulaması üzerindeki karekod ile asansöre ilişkin bilgilere ulaşabilecekler. Son günlerde artan öğrenci yurtlarındaki asansör arızaları ile ilgili bu adım, şeffaflık ve güvenliği artırmayı hedefliyor.

        ASANSÖRÜN BAKIMININ NE ZAMAN YAPILDIĞI GÖRÜLEBİLECEK

        KYK yurtlarındaki öğrenciler, bu uygulamayla birlikte asansörlerin bakım ve kontrol detaylarına kolayca erişebilecekler. Asansörün bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekod üzerinden görülebilecek ve yıllık periyodik kontrol detayları listelenebilecek.

        GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK DUYURMUŞTU

        Kasım ayı itibarıyla uygulamaya geçilen bu sistem, Türkiye genelinde yaygınlaştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde yurtlarda bulunan asansörlere karekod uygulamasının getirileceğini duyurmuştu. Bu uygulama sayesinde öğrenciler, asansör ile ilgili her ayrıntıyı kolaylıkla görebilecek ve güvenli bir kullanım sağlanacak.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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