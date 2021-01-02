Oyuncu Yurdagül Vergon, 87 yaşında hayatını kaybetti. Vergon, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

HABERTURK.COM / AA

Yurdagül Vergon hayatını kaybetti. 87 yaşında vefat eden Vergon Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 18 Nisan 1933'te Eskişehir'de doğan Yurdagül Vergon, birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve TV dizisinde rol almasının yanı sıra Sevil Üstekin, Garibe Gündem, Şeref Çokşeker, Oya Başar'ın gibi birçok oyuncunun seslendirmesini de yaptı.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları; 'Bir Kavuk Devrildi, Sinekler', 'Gecenin Sonu', 'Göç', 'Çalıkuşu', 'Kadınlar', 'Dövme Gül', 'Bir Yaz Gecesi Rüyası', 'Gülnihal', 'İspinozlar', 'Hülleci', 'Çatallı Köy', 'Gökte Bir Kuyu', 'Susuz Yaz', 'Çatıdaki Çatlak', 'Bir Gelin Geldi'.

Rol aldığı filmler; 'Talih Kuşu', 'Yüreğin Aynası', 'Yeşil Bir Dünya', 'Acıların Günlüğü', 'Yuvasızlar', 'Seyyar Kamil', 'Sarışınım', 'Kahraman Hamamcı', 'Düğün', 'Asılacak Kadın', 'Alev Gibi', 'Sekreter', 'Bir Kadın Bir Hayat', 'Acımak', Tutku', 'Acı Ekmek', 'Nikâh Masası', 'Boynu Bükük', 'Ayrılık Kolay Değil', 'Kadifeden Kesesi'.

Rol aldığı Tv Dizileri; 'Beşinci Boyut', 'Sırlar Dünyası', 'Affet Bizi Hocam', 'Deli Divane', 'Zirvedekiler', 'Sevgi Oyunu'.