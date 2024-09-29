Yunanistan Prensesi Thedora evlendi

Prenses Theodora'nın düğün gününde hangi başlığı takacağı, merak konusuydu. Annesi Kraliçe Anne-Marie, teyzesi Kraliçe II. Margrethe, Prenses Benedikte ve kız kardeşi Prenses Alexia da dahil olmak üzere ailedeki diğer kraliyet gelinleri arasında bir gelenek olduğu için pek çok kişi haklı olarak Mısır Hidivi tacının onun ilk tercihi olacağını varsaydı.

Aslen Connaught Prensesi Margaret'e ait olan taç, tıpkı duvak gibi, 1920'deki ölümünün ardından kızı Prenses Ingrid'e devredildi.