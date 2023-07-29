Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu süre zarfında neredeyse ülkenin her yerinde 667 yangın çıktı. Yani günde 60'tan fazla yangın meydana geldi. Ne yazık ki, çoğunluk ya ihmal ya da kasıtlı olarak insan eliyle ateşlendi" dedi.