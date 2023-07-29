Yunanistan'daki yangınların kaynağına yönelik açıklama
Yetkililer, aşırı sıcak hava koşullarında yayılan 667 yangının çoğundan kundakçıları sorumlu tuttu.
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Yunaanistan'daki yangınlar devam ederken hükümet Cuma günü, hava koşullarının diğer yıllardan farklı olmasına ve Temmuz ayının ilk üç haftasını kaydedilen en sıcak hafta olarak adlandırılmasına rağmen yangınların çoğunun önlenebileceğini ifade etti.
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Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu süre zarfında neredeyse ülkenin her yerinde 667 yangın çıktı. Yani günde 60'tan fazla yangın meydana geldi. Ne yazık ki, çoğunluk ya ihmal ya da kasıtlı olarak insan eliyle ateşlendi" dedi.
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Guardian'ın haberine göre Kikilias, bazı yerlerde yakın çevredeki noktada aynı anda yangın çıktığını söyleyerek, yangınları daha fazla yaymak isteyen kundakçıların olaya karıştığına işaret etti.
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Kikilias "Diğer yıllardan farkı ise hava şartlarıydı. Tarihi ve benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasına neden olan iklim değişikliği burada. Aşırı hava koşullarının güçlü rüzgarlarla birleşmediği çok az gün vardı" diye konuştu.
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Meteorologlara göre Yunanistan'da daha önce hiç bu kadar uzun bir süre boyunca bu kadar rekor kıran sıcaklıklar kaydedilmedi. Ege ve İyon denizlerindeki adalar haricinde 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaşıldı.
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Bu hafta, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Avrupa'nın Copernicus İklim Değişikliği Servisi Temmuz'u kayıtlardaki en sıcak ay olarak tanımladı.
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BM genel sekreteri António Guterres, gezegen ısınma emisyonlarını azaltmak için cesur ve acil önlemler alınması çağrısında bulunarak "Kanıtlar her yerde. İnsanlık yıkımı serbest bıraktı. Bu umutsuzluğa değil, eyleme ilham vermeli" diye konuştu.
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Yangınlar ise Yunanistan'da şu ana kadar 3 kişiyi öldürürken 74 kişiyi de yaraladı. Çarşamba günü, Yunan silahlı kuvvetleri, alevleri söndürmeye çalışırken düşen uçaktaki iki pilotun hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük yas ilan etti.
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Başta turistler olmak üzere yaklaşık 20 bin kişi de yangınlardan en fazla etkilenen Rodos Adası'ndan ayrılmak zorunda kaldı.
Operasyon, Yunanistan'da şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu olarak nitelendirildi.
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Bu hafta başlarında ise popüler turistik destinasyonun bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.