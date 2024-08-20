Yunanistan'daki yangının mağdurları Başbakan Miçotakis'in istifasını istedi

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yangın felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgede, Miçotakis başkanlığında, hükümet yetkilileri ve yerel idarecilerle yangının etkilerine ilişkin toplantı düzenlendi. Bu sırada yangın nedeniyle mağdur olan kişilerden oluşan bir grup dışarda gösteri yaptı.

Yangın mağdurları, hükümetin yangınla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle Miçotakis'in istifasını istedi. Kalabalık, Miçotakis ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

MAĞDURLARA KİRA YARDIMI

Miçotakis, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl Yunanistan'da yaklaşık 4 bin farklı noktada orman yangınlarına müdahale edildiğine ve bu yangınların büyük kısmının Atina'yı da kapsayan Attiki Bölgesi'nde olduğuna dikkati çekti.

REKLAM Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı, mağdurlara verilecek destekler ele alındı. Toplantının ardından açıklanan verilere göre, yangın nedeniyle 97 ev kullanılamaz hale geldi. Bunlardan 57'sinin yıkılması gerektiği tespit edildi. Yangın mağdurlarına kira yardımı yapılmasına karar verildi. Mağdurların kamuya olan borçları da ertelendi. Miçotakis, yangının ardından "Neyse ki etkilenen çok az sayıda vatandaş var." demiş, bu ifadeye muhalefet ve yangın mağdurları büyük tepki göstermişti. Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlerde, Varnavas'ta başlayarak Vrilisia ile Halandri'ye kadar yayılan yangında 104 kilometrekarelik alanın yandığı belirtilmişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.