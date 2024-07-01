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        Haberler Dünya Avrupa Yunanistan'da çıkan orman yangınında 1 kişi öldü | Dış Haberler

        Yunanistan'da çıkan orman yangınında 1 kişi öldü

        Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde çıkan orman yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 02:42 Güncelleme: 01.07.2024 - 03:00
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        Yunanistan'da orman yangını: 1 ölü
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        Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesine bağlı Stamata ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        AA'nın Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye dayandırdığı habere göre; yangının yerleşim birimlerine ulaşması sonucu 45 yaşındaki bir erkek dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

        İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla yerleşim birimleri tahliye edilmişti. Bölgede çocukların kamp alanı da boşaltılarak çocuklar bölgeden uzaklaştırılmıştı.

        Atina'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keratea'daki ormanlık alanda dün çıkan ve yerleşim alanlarına sıçrayan yangın ise kontrol altına alındı.

        DUMANLAR GİRİT'E ULAŞTI

        Yunanistan Meteoroloji Dairesi Başkanı Kostas Laguvardos, sosyal medyada yaptığı haritalı paylaşımda, Keratea'daki yangının dumanlarının, 210 kilometre ötede Girit'in kuzeybatısına ulaştığını aktarmıştı.

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        #haberler
        #yunanistan
        #atina
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