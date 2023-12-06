Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor
Atina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine hazırlanıyor. Ziyaret için Yunan medyasına göre 3 bin polis görevlendirildi. Ziyarette ikili ilişkilere dair pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete ilişkin "Karşılıklı yarar sağlayan bir yaklaşımla, kazan-Kazan anlayışıyla Atina'ya gideceğiz" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın (7 Aralık) Türkiye ile Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere 6 yıl aradan sonra Atina’yı ziyaret edecek.
Yunan Kathimerini'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle yarın Atina'da 3 bin polis memurunun görev yapması bekleniyor. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Terörle Mücadele gibi özel kuvvetlerinin de görev yapacağı belirtiliyor.
GAZZE'DEKİ GELİŞMELER, İKİLİ İLİŞKİLER, KITA SAHANLIĞI...
Habere göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği konular arasında Gazze'deki gelişmeler, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin yol haritası ve kıta sahanlığı konusunda anlaşmaya varma çabaları da yer alıyor.
İki liderin görüşmesinde iki ülkenin azınlık sorunlarının yanı sıra Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji meselelerine ilişkin tutumlarının da ele alınması bekleniyor.
ÇOK SAYIDA BAKAN KATILIYOR
Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısına Yunan tarafından 11 bakan, Türk heyetinden ise 8 bakan katılacak. Kathimerini, ziyaret hazırlıklarına Yunan Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı ve Turizm Bakanı'nın da katılarak işbirliği alanlarının genişlediğine vurgu yaptı.
EĞİTİMDE BİLGİ ALIŞVERİŞİ, YUNAN VE TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN YAZ KAMPLARI
Kathimerini Yunan heyetin, Yunan ve Türk arkeologların hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da ortak kazı yapması yönünde bir teklif üzerinde çalıştıklarını da aktardı. Görüşmeye Milli Eğitim Bakanı Pierrakakis'in de dahil olması da ilginç ve önemli bir gelişme olarak yorumlandı. Kaynaklara göre Yunan tarafında mesleki eğitimde bilgi alışverişi yapılması yönünde düşünceler de söz konusu. Ayrıca Yunan ve Türk öğrencilerin tatillerinin bir kısmını birbirlerinin ülkelerinde geçirebilmeleri için ortak yaz kampları oluşturulmasının da söz konusu olabileceği ifade ediliyor.
Görüşmede göç konusunun da ön planda olacağı belirtiliyor. Görüşmeler arasında, barış ve dostluk göstergesi olarak bir Yunan subayının İzmir'de, bir Türk subayının da Midilli'de olacağı değişim nöbetinin de olabileceği belirtiliyor.
YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE
Yunan adalarına kapıda vize verilerek turizmin güçlendirilmesi de önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
ABD'li Bloomberg'in haberine göre kapıda vize konusunda anlaşma sağlanması yüksek ihtimal olarak görülüyor. İki liderin ortak basın toplantısı ve bildirinin ardından bu kararı açıklaması bekleniyor.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve DHA'dan servis edilmiştir.