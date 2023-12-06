Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

        Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

        Atina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine hazırlanıyor. Ziyaret için Yunan medyasına göre 3 bin polis görevlendirildi. Ziyarette ikili ilişkilere dair pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete ilişkin "Karşılıklı yarar sağlayan bir yaklaşımla, kazan-Kazan anlayışıyla Atina'ya gideceğiz" demişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın (7 Aralık) Türkiye ile Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere 6 yıl aradan sonra Atina’yı ziyaret edecek.

        Yunan Kathimerini'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle yarın Atina'da 3 bin polis memurunun görev yapması bekleniyor. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Terörle Mücadele gibi özel kuvvetlerinin de görev yapacağı belirtiliyor.

        GAZZE'DEKİ GELİŞMELER, İKİLİ İLİŞKİLER, KITA SAHANLIĞI...

        Habere göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği konular arasında Gazze'deki gelişmeler, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin yol haritası ve kıta sahanlığı konusunda anlaşmaya varma çabaları da yer alıyor.

        REKLAM

        İki liderin görüşmesinde iki ülkenin azınlık sorunlarının yanı sıra Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji meselelerine ilişkin tutumlarının da ele alınması bekleniyor.

        ÇOK SAYIDA BAKAN KATILIYOR

        Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısına Yunan tarafından 11 bakan, Türk heyetinden ise 8 bakan katılacak. Kathimerini, ziyaret hazırlıklarına Yunan Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı ve Turizm Bakanı'nın da katılarak işbirliği alanlarının genişlediğine vurgu yaptı.

        EĞİTİMDE BİLGİ ALIŞVERİŞİ, YUNAN VE TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN YAZ KAMPLARI

        Kathimerini Yunan heyetin, Yunan ve Türk arkeologların hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da ortak kazı yapması yönünde bir teklif üzerinde çalıştıklarını da aktardı. Görüşmeye Milli Eğitim Bakanı Pierrakakis'in de dahil olması da ilginç ve önemli bir gelişme olarak yorumlandı. Kaynaklara göre Yunan tarafında mesleki eğitimde bilgi alışverişi yapılması yönünde düşünceler de söz konusu. Ayrıca Yunan ve Türk öğrencilerin tatillerinin bir kısmını birbirlerinin ülkelerinde geçirebilmeleri için ortak yaz kampları oluşturulmasının da söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

        REKLAM

        Görüşmede göç konusunun da ön planda olacağı belirtiliyor. Görüşmeler arasında, barış ve dostluk göstergesi olarak bir Yunan subayının İzmir'de, bir Türk subayının da Midilli'de olacağı değişim nöbetinin de olabileceği belirtiliyor.

        YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE

        Yunan adalarına kapıda vize verilerek turizmin güçlendirilmesi de önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

        ABD'li Bloomberg'in haberine göre kapıda vize konusunda anlaşma sağlanması yüksek ihtimal olarak görülüyor. İki liderin ortak basın toplantısı ve bildirinin ardından bu kararı açıklaması bekleniyor.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve DHA'dan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yunanistan
        #türkiye
        #dünya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        Biden'dan seçim açıklaması: "Trump aday olmazsa..."
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        O davada tutuklu kalmadı! 21 kişi neden öldü?
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        Whatsapp gruplu hırsızlık çetesi!
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        Atatürk'ün yatı Savarona'da asbest tespit edildi
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        Kabine toplanıyor… İşte gündem maddeleri
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        AB'den uyarı: Noel döneminde saldırı riski çok yüksek
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Habertürk Anasayfa